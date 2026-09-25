SW La Plata Library District Monthly Board Meeting
SW La Plata Library District Monthly Board Meeting
Monday, Nov. 16, 4:00 pm: Southwest La Plata Library District monthly board meeting, held in the Purple Cliffs Conference Room, 1305 Escalante Dr., Durango, CO. Additional information can be found at either library location or www.swlplibrarydistrict.org. Board packets available upon request. Email director@swlplibrarydistrict.org.
SW La Plata Library District
04:00 PM - 05:30 PM on Mon, 16 Nov 2026
SW La Plata Library District