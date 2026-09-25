Super Amazing Art Show & Sale
Super Amazing Art Show & Sale
Super Amazing Art Show & Sale
The biggest little art show in Durango is back featuring works by Cindy Coleman, Miki Harder, Mariah Kaminsky,
Elizabeth Kinahan, and Amy Vaclav
One day only! November 14, 12pm-5pm
537 Jackrabbit Trail, Durango, CO
For more information: 970-946-7660
Miki's Studio & House
12:00 PM - 05:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Mariah Kaminsky Fine Art, llc
9707494089
mariah@mariahkaminsky.com
Artist Group Info
Mariah Kaminsky
mariah@mariahkaminsky.com
Miki's Studio & House
537 Jackrabbit TrailDurango, Colorado 81303
970-946-7660
cindy@duckgirlart.com