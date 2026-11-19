Buy Nothing Day Swap
Buy Nothing Day Swap
Holiday Swap and benefit fundraiser for 5 families in Gaza. Bring your gently used items and find gifts for your loved ones. $10 minimum donation and bring tasty treats to share.
Bread Cafe Downtown
$10 minimum donation at the door
04:00 PM - 08:00 PM on Fri, 27 Nov 2026
Event Supported By
Durango Palestine Solidarity Coalition
durango-palestine-solidarity@riseup.net
Artist Group Info
debflicker57@gmail.com
Bread Cafe Downtown
135 East 8th StDurango, Colorado 81301