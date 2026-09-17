Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

KSUT is an independent, non-profit organization governed by a Board of Directors and is not a tribally owned station or service.

© 2026 KSUT Public Radio
NPR News and Music Discovery for the Four Corners
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Spanish Conversation Hour / Hora de Conversación en Español

Spanish Conversation Hour / Hora de Conversación en Español

Come speak Spanish in an informal setting. All language levels welcome! Ven a hablar español en un ambiente informal. ¡Abierto a todas las habilidades!

Join us the first and third Thursday of each month!

¡Únete a nosotros el primer y tercer jueves de cada mes!

Durango Public Library
05:30 PM - 06:30 PM, every month on Thursday through Dec 18, 2026.
Durango Public Library
1900 East Third Avenue
Durango, Colorado 81301