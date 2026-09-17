Spanish Conversation Hour / Hora de Conversación en Español
Spanish Conversation Hour / Hora de Conversación en Español
Come speak Spanish in an informal setting. All language levels welcome! Ven a hablar español en un ambiente informal. ¡Abierto a todas las habilidades!
Join us the first and third Thursday of each month!
¡Únete a nosotros el primer y tercer jueves de cada mes!
Durango Public Library
05:30 PM - 06:30 PM, every month on Thursday through Dec 18, 2026.
Durango Public Library
1900 East Third AvenueDurango, Colorado 81301