Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

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NPR News and Music Discovery for the Four Corners
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KSUT's 90.1 FM signal in La Plata County is currently off the air due to heavy rain. We're working to restore service ASAP.

Glass Fusion Ornament Workshop at Sunnyside Library

Glass Fusion Ornament Workshop at Sunnyside Library

Saturday, Nov. 14, 2 sessions at 11:00 am or 1:00 pm: Glass Fusion Ornament Workshop. Hosted by Sun Sapphires. Create beautiful holiday ornaments. All supplies provided. Preregistration required. $20.00 registration fee. Email sspatron@swlplibrarydistrict.org to register.

Sunnyside Library
11:00 PM - 03:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Sunnyside Library
75 County Road 218
Durango, Colorado 81303
(970) 425-5610 ext. 2
sspatron@swlplibrarydistrict.org
https://swlplibrarydistrict.org