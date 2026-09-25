Glass Fusion Ornament Workshop at Sunnyside Library
Glass Fusion Ornament Workshop at Sunnyside Library
Saturday, Nov. 14, 2 sessions at 11:00 am or 1:00 pm: Glass Fusion Ornament Workshop. Hosted by Sun Sapphires. Create beautiful holiday ornaments. All supplies provided. Preregistration required. $20.00 registration fee. Email sspatron@swlplibrarydistrict.org to register.
Sunnyside Library
11:00 PM - 03:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Sunnyside Library
75 County Road 218Durango, Colorado 81303
(970) 425-5610 ext. 2
sspatron@swlplibrarydistrict.org