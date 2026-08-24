Clases de Ingles

Aprenda o mejore su inglés con clases practicas sin libros. En cada clase nos enfocamos en situaciones especificas en las que debemos communicarnos en inglés: citas médicas, impuestos, negocios, y temas legales. Con David Vásquez Hurtado, profesor universitario.

Learn or improve your English with practical classes, without books. In each class, we will focus on special situations in which we have to communicate in English, such as medical appointments, taxes, business, and legal matters. With David Vásquez Hurtado, professor at Fort Lewis College.

THIS CLASS WILL MEET THE FIREST AND THIRD SATURDAYS EACH MONTH