Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

KSUT is an independent, non-profit organization governed by a Board of Directors and is not a tribally owned station or service.

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NPR News and Music Discovery for the Four Corners
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American Sign Language Class at Sunnyside Library

American Sign Language Class at Sunnyside Library

Tuesdays at 5:30 pm: American Sign Language Class. This course is targeted at beginning and intermediate signers, but all levels are welcome. Registration required, cost is $100 for 10-week session. Last Class November 17th. Email sspatron@swlpIibrarydistrict.org to register.

Sunnyside Library
Every week through Nov 17, 2026.
Tuesday: 05:30 PM - 06:30 PM
Sunnyside Library
75 County Road 218
Durango, Colorado 81303
(970) 425-5610 ext. 2
sspatron@swlplibrarydistrict.org
https://swlplibrarydistrict.org