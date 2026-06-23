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Storytelling Workshop Series, Part 1: Colorado Origin Stories

Storytelling Workshop Series, Part 1: Colorado Origin Stories

Tuesday, June 30, 6:00 - 8:00 pm: Storytelling Workshop Series, Part 1: Colorado Origin Stories with KSJD/Raven Narratives storytelling coaches at Sunnyside Library. Registration required for this two-part series with showcase. Register at 970-425-5610, ext. 2 or sspatron@swlplibrarydistrict.org.

Sunnyside Library
06:00 PM - 08:00 PM on Tue, 30 Jun 2026

Artist Group Info

alicia@swlplibrarydistrict.org
Sunnyside Library
75 County Road 218
Durango, Colorado 81303
(970) 425-5610 ext. 2
sspatron@swlplibrarydistrict.org
https://swlplibrarydistrict.org