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NPR News and Music Discovery for the Four Corners
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Musical Influences

Musical Influences

Join the San Juan College Concert Choir for an afternoon of choral music exploring influences across time and genre. From classical to jazz, folk to film, this concert showcases several musical traditions and their influence in our culture.

Elaina Crenshaw, Director
Jill Langoni, Piano

Connie Gotsch Theater at San Juan College
$8-$10 General Seating
02:00 PM - 03:00 PM on Sun, 22 Nov 2026
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Connie Gotsch Theater at San Juan College
4601 College Blvd.
Farmington, New Mexico 87402