Kirtan Chanting with GaiaShakti
Kirtan Chanting with GaiaShakti
Join us for a relaxing evening of Sanskrit chanting with our live musicians. You'll leave refreshed and energized and ready for whatever is next. All levels of experience welcome.
Pause Yoga Studio
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 12 Nov 2026
Event Supported By
The GaiaShakti Kirtan Band
9703828182
anna@executivesavvyinc.com
Artist Group Info
The GaiaShakti Kirtan Band
anna@executivesavvyinc.com
Pause Yoga Studio
1970 East Third Ave, Suite 111Durango, Colorado 81301
9703828182
anna@executivesavvyinc.com