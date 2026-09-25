Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

KSUT is an independent, non-profit organization governed by a Board of Directors and is not a tribally owned station or service.

© 2026 KSUT Public Radio
NPR News and Music Discovery for the Four Corners
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
KSUT's 89.3 FM signal in Durango is currently experiencing technical difficulties. We're working to restore full service ASAP.

Kirtan Chanting with GaiaShakti

Kirtan Chanting with GaiaShakti

Join us for a relaxing evening of Sanskrit chanting with our live musicians. You'll leave refreshed and energized and ready for whatever is next. All levels of experience welcome.

Pause Yoga Studio
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 12 Nov 2026

Event Supported By

The GaiaShakti Kirtan Band
9703828182
anna@executivesavvyinc.com

Artist Group Info

The GaiaShakti Kirtan Band
anna@executivesavvyinc.com
www.livinginradiance.org
Pause Yoga Studio
1970 East Third Ave, Suite 111
Durango, Colorado 81301
9703828182
anna@executivesavvyinc.com