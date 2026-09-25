Kirtan Chanting with GaiaShakti
Kirtan Chanting with GaiaShakti
Join us for a relaxing evening of Sanskrit chanting with our live musicians. You'll leave refreshed and energized and ready for whatever is next. All levels of experience welcome.
Unitarian Church
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 5 Nov 2026
Event Supported By
The GaiaShakti Kirtan Band
9703828182
anna@executivesavvyinc.com
Artist Group Info
The GaiaShakti Kirtan Band
anna@executivesavvyinc.com
Unitarian Church
419 San Juan DriveDurango, Colorado 81301
9703828182
anna@executivesavvyinc.com