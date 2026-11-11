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Gardening At Night: Featuring New works of resistance from Ya’el Pedroza, Crystal Hartman, Louise Grunewald, Bethany Bachmann, Rosemary Meza DesPlas, Maureen May, Jenn Rawling

Gardening At Night: Featuring New works of resistance from Ya’el Pedroza, Crystal Hartman, Louise Grunewald, Bethany Bachmann, Rosemary Meza DesPlas, Maureen May, Jenn Rawling

Studio & Gallery hosts an opening reception for Gardening at Night. An art exhibit featuring new works of resistance from Ya’el Pedroza, Crystal Hartman, Louise Grunewald, Bethany Bachmann, Rosemary Meza DesPlas, Maureen May, Jenn Rawling

OPENING RECEPTION: Friday, November 13 • 5-9pm
Exhibit Runs November 13-22
ARTIST TALK: Sunday, November 22 • 2pm

Studio & Gallery
05:00 PM - 09:00 PM on Fri, 13 Nov 2026

Event Supported By

Studio & Gallery
773-263-1279
artideasprogress@gmail.com
www.anddurango.com

Artist Group Info

Studio & Gallery
artideasprogress@gmail.com
www.anddurango.com
Studio & Gallery
1027 Main Ave
Durango, Colorado 81301
773-263-1279
artideasprogress@gmail.com
www.anddurango.com