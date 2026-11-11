Gardening At Night: Featuring New works of resistance from Ya’el Pedroza, Crystal Hartman, Louise Grunewald, Bethany Bachmann, Rosemary Meza DesPlas, Maureen May, Jenn Rawling
Gardening At Night: Featuring New works of resistance from Ya’el Pedroza, Crystal Hartman, Louise Grunewald, Bethany Bachmann, Rosemary Meza DesPlas, Maureen May, Jenn Rawling
Studio & Gallery hosts an opening reception for Gardening at Night. An art exhibit featuring new works of resistance from Ya’el Pedroza, Crystal Hartman, Louise Grunewald, Bethany Bachmann, Rosemary Meza DesPlas, Maureen May, Jenn Rawling
OPENING RECEPTION: Friday, November 13 • 5-9pm
Exhibit Runs November 13-22
ARTIST TALK: Sunday, November 22 • 2pm
Studio & Gallery
05:00 PM - 09:00 PM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
Studio & Gallery
773-263-1279
artideasprogress@gmail.com
Artist Group Info
Studio & Gallery
artideasprogress@gmail.com
Studio & Gallery
1027 Main AveDurango, Colorado 81301
773-263-1279
artideasprogress@gmail.com