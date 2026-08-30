Four Corners AI for Business Certificate
Four Corners AI for Business Certificate
Registration is now open for the Four Corners AI for Business Certificate Program at the Fort Lewis College Center for Innovation in Durango.
The program includes six hands-on sessions on Thursdays, starting October 15th at 4PM.
Registration is at gowork.fortlewis.edu.
followed by a full-day capstone on December 3. The program costs $399, with discounts available for multiple participants from the same business. No technical background is required.
A paid ChatGPT or Claude subscription is required.
Register at gowork.fortlewis.edu/courses/ai-for-business.
For questions or group discount information, contact Phelps Feeley at pfeeley@fortlewis.edu.
FLC Center for Innovation
399
Every week through Nov 19, 2026.
Thursday: 04:00 PM - 06:00 PM
Thursday: 04:00 PM - 06:00 PM
Event Supported By
FLC@Work
Artist Group Info
ecalagias@gmail.com
FLC Center for Innovation
835 Main Ave. Suite 225Durango, Colorado 81301
(970) 903-2289
innovation@fortlewis.edu