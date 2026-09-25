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Durango contradance seriesla continues

Durango contradance seriesla continues

The Durango contradance continues Saturday November 21 with Deb Comly calling and live music by the Marmot Ridgerunners. Lessons at 6:30, dance 7-10pm at the durango dance collective, 1315 main av, Durango. Donation sliding scale. No partner needed. All ages. More info call 802-345-2902.

durango collective dance space
Donation sliding scale $15-$20
06:30 AM - 10:00 AM on Sat, 21 Nov 2026

Event Supported By

durango contradance series
802-345-2902
hamgam2000@aol.com
durango collective dance space
1315 Main Ave
Durango, Colorado 81301
8023452902
hamgam2000@aol.com