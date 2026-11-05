Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

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NPR News and Music Discovery for the Four Corners
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Breastfeeding and Parenting Support Group

Breastfeeding and Parenting Support Group

Join Shining Mountain Health and Wellness for our November Breastfeeding and Parenting Support Group next week on Thursday, November 12th from 12-1pm. Kristin Andersen, PharmD and Clinical Pharmacist will be presenting on the topic “What is Gestational Diabetes?”
November is Diabetes Awareness Month-Come and learn something new and lunch will be provided.

Moauche Capote Building, Southern Ute Indian Tribe
12:00 PM - 01:00 PM on Thu, 12 Nov 2026

Event Supported By

Shining Mountain Health and Wellness Program
970-563-2163
smtso@southernute-nsn.gov
www.southernute-nsn.gov

Artist Group Info

smtso@southernute-nsn.gov
Moauche Capote Building, Southern Ute Indian Tribe
116 Mouache Drive
Ignacio, Colorado 81137
970-563-2349
hsorensen@southernute-nsn.gov
https://www.sunute.com