Breastfeeding and Parenting Support Group
Breastfeeding and Parenting Support Group
Join Shining Mountain Health and Wellness for our November Breastfeeding and Parenting Support Group next week on Thursday, November 12th from 12-1pm. Kristin Andersen, PharmD and Clinical Pharmacist will be presenting on the topic “What is Gestational Diabetes?”
November is Diabetes Awareness Month-Come and learn something new and lunch will be provided.
Moauche Capote Building, Southern Ute Indian Tribe
12:00 PM - 01:00 PM on Thu, 12 Nov 2026
Event Supported By
Shining Mountain Health and Wellness Program
970-563-2163
smtso@southernute-nsn.gov
Artist Group Info
smtso@southernute-nsn.gov
Moauche Capote Building, Southern Ute Indian Tribe
116 Mouache DriveIgnacio, Colorado 81137
970-563-2349
hsorensen@southernute-nsn.gov