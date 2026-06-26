Auditions for Dracula: A Comedy of Terrors
Auditions for Dracula: A Comedy of Terrors
Theater Ensemble Arts is holding auditions for its upcoming September performance of Dracula: A Comedy of Terrors. A variety of roles are available. Auditions will be cold readings from the script. No experience is required. Call 505-326-2839 for more information.
Scene Shop
05:00 PM - 07:00 PM on Sun, 19 Jul 2026
Event Supported By
Theater Ensemble Arts
505-326-2839
teartsnm@gmail.com
Artist Group Info
teartsnm@gmail.com
Scene Shop
818 West ArringtonFarmington, New Mexico 87401
5053262839
teartsnm@gmail.com