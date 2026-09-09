STEAMsters Maker Club at Fort Lewis Mesa Library
STEAMsters Maker Club at Fort Lewis Mesa Library
Tuesdays at 2:30 pm: STEAMsters Maker Club. Kids in grades 2-5 create and make using our tools and materials. Must register in advance. Email cindy@swlplibrarydistrict.org to register.
Fort Lewis Mesa Library
Every week through Oct 27, 2026.
Tuesday: 02:30 PM - 03:30 PM
Tuesday: 02:30 PM - 03:30 PM
Fort Lewis Mesa Library
11274 CO State Hwy 140Hesperus, Colorado 81326
(970) 425-5610 ext. 1
chris@swlplibrarydistrict.org