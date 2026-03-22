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Stand Up Comedy: 'Bad Indian' All Indigenous Comedy Show July 24 @ Durango Arts Center

Stand Up Comedy: 'Bad Indian' All Indigenous Comedy Show July 24 @ Durango Arts Center

Joshua Emerson & Durango Comedy bring the 'Bad Indian' Stand Up Comedy Tour to the Durango Arts Center on Friday, July 24th at 7pm. Created by Diné comic Joshua Emerson, the Bad Indian Showcase serves as a cultural platform bridging the gap between traditional Indigenous storytelling and modern stand-up. – becoming the first Indigenous stand up showcase produced for Netlflix. With support Kel Coops, Ann Joli, and Jadrien Long.
Tickets on-sale now - $25, at durangocomedy.com.

Durango Arts Center
$25 + Tax
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Durango Comedy & Events
9708801112
info@durangocomedy.com
https://www.durangocomedy.com

Artist Group Info

Joshua Emerson
https://denvercomedylounge.com/comedians/joshua-emerson?srsltid=AfmBOor_aY7TPIlSyb1csuNBvLzbP8KpefkvMbvkFW23P8TEInh96_NG
Durango Arts Center
802 East Second Avenue
Durango , Colorado 81301