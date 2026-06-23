Music in the Park with Shawn Arrington Blues Band at Vereda Del San Juan, Bloomfield
Music in the Park with Shawn Arrington Blues Band at Vereda Del San Juan, Bloomfield
Free music with "Shawn Arrington Blues Band" . Food by "Forked mobile"
Vereda Del San Juan - River Walk
06:00 PM - 08:00 PM on Thu, 25 Jun 2026
Event Supported By
City of Bloomfield Parks and Recreation
505-632-6300
msaiz@bloomfieldnm.gov
Artist Group Info
Shawn Arrington Blues Band
mlovato@bloomfieldnm.gov
Vereda Del San Juan - River Walk
860 S. First StreetBloomfield, New Mexico 87413
505-632-6300
mlovato@bloomfieldnm.gov