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NPR News and Music Discovery for the Four Corners
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Marriage seminar, Covenant by Design

Marriage seminar, Covenant by Design

Marriage seminar Covenant by Design with Dwayne Lemon certified counselor and marriage advocate as speaker. Invest in your relationships, and strengthen your future. Join us for multiple days of transforming teachings, practical tools, and spiritual growth! Couples, engaged, dating, newlyweds all welcome. Child care provided. Week nights 6:30 p.m. Sat./Sun. 2:00 p.m.

Durango Seventh Day Adventist Church
06:30 PM - 07:30 PM, every day through Jul 12, 2026.
Durango Seventh Day Adventist Church
1775 Florida Road
Durango , Colorado 81301
970-764-4002
Durangosdapastor@gmail.com