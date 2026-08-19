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Manna's 2nd Annual - Our Street Our Stories

Manna's 2nd Annual - Our Street Our Stories

Manna’s 2nd annual "Our Streets, Our Stories" fundraising event takes place from 5:30 to 7:30 on Thursday, September 24th, featuring shared meals, powerful storytelling, and immersive engagement. Mannasoupkitchen.org has more information.

Unlike traditional galas, this event transforms our campus into a living narrative, offering guests a firsthand look at the resilience, dignity, and connection that define Manna’s work.

Manna Durango
05:30 PM - 07:30 PM on Thu, 24 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Manna Durango
970-385-1585
mannasoupkitchen.org

Artist Group Info

marketing@mannasoupkitchen.com
Manna Durango
1100 Avenida Del Sol
Durango, Colorado 81301
9703855095
marketing@mannasoupkitchen.com
https://www.mannasoupkitchen.org/