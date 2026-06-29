Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

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NPR News and Music Discovery for the Four Corners
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Kirtan Chanting with GaiaShakti

Kirtan Chanting with GaiaShakti

Join us for an evening of live music and Sanskrit chanting to uplift your heart and mind. You'll leave feeling relaxed and free of worries. All experience levels welcome. For more information text (970) 382 8182

Unitarian Church
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 9 Jul 2026

Event Supported By

Unitarian church

Artist Group Info

The GaiaShakti Kirtan Band
anna@executivesavvyinc.com
Unitarian Church
419 San Juan Drive
Durango, Colorado 81301
9703828182
anna@executivesavvyinc.com