Kirtan Chanting with GaiaShakti
Kirtan Chanting with GaiaShakti
Join us for an evening of live music and Sanskrit chanting to uplift your heart and mind. You'll leave feeling relaxed and free of worries. All experience levels welcome. For more information text (970) 382 8182
Unitarian Church
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 9 Jul 2026
Event Supported By
Unitarian church
Artist Group Info
The GaiaShakti Kirtan Band
anna@executivesavvyinc.com
Unitarian Church
419 San Juan DriveDurango, Colorado 81301
9703828182
anna@executivesavvyinc.com