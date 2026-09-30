Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

KSUT is an independent, non-profit organization governed by a Board of Directors and is not a tribally owned station or service.

© 2026 KSUT Public Radio
NPR News and Music Discovery for the Four Corners
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Hide Tanning Course with Fox Willow Fold

Hide Tanning Course with Fox Willow Fold

Mesa Verde Lavender Farm will host Kaleigh Campbell of Fox Willow Fold beginning Monday, October 12th from 6:00pm for a four part dive into bark tanning techniques, transforming raw hides into a finished sheepskin.

Further information, course details and registration are available at mesaverdelavender.com

Mesa Verde Lavender Farm
$299
06:00 PM - 07:30 PM on Mon, 12 Oct 2026
Get Tickets
Mesa Verde Lavender Farm
32471 Co Rd M
Mancos, Colorado 81328
3032418927
mesaverdelavender@gmail.com
mesaverdelavender.org