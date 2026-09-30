Hide Tanning Course with Fox Willow Fold
Hide Tanning Course with Fox Willow Fold
Mesa Verde Lavender Farm will host Kaleigh Campbell of Fox Willow Fold beginning Monday, October 12th from 6:00pm for a four part dive into bark tanning techniques, transforming raw hides into a finished sheepskin.
Further information, course details and registration are available at mesaverdelavender.com
Mesa Verde Lavender Farm
$299
06:00 PM - 07:30 PM on Mon, 12 Oct 2026
Mesa Verde Lavender Farm
32471 Co Rd MMancos, Colorado 81328
3032418927
mesaverdelavender@gmail.com