Durango contradance series continues
Durango contradance series continues
The Durango Contradance series continues at 7PM on Saturday, October 17th at the
Durango Collective, at 1315 Main Avenue, with live music from Tom Wards Downfall.
Caller Deb Comly provide lessons @ 6:30pm. All dances taught, no
partner needed. For more info call 802-345-2902
durango collective dance space
Donation sliding scale $15–$20
06:30 PM - 10:32 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
Durango contradance and squares
802 345 2902
hamgam2000@aol.com
durango collective dance space
1315 Main AveDurango, Colorado 81301
8023452902
hamgam2000@aol.com