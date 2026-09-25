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Durango contradance series continues

Durango contradance series continues

The Durango Contradance series continues at 7PM on Saturday, October 17th at the
Durango Collective, at 1315 Main Avenue, with live music from Tom Wards Downfall.

Caller Deb Comly provide lessons @ 6:30pm. All dances taught, no
partner needed. For more info call 802-345-2902

durango collective dance space
Donation sliding scale $15–$20
06:30 PM - 10:32 PM on Sat, 17 Oct 2026

Event Supported By

Durango contradance and squares
802 345 2902
hamgam2000@aol.com
durango collective dance space
1315 Main Ave
Durango, Colorado 81301
8023452902
hamgam2000@aol.com