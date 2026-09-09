American Sign Language Class at Sunnyside Library
American Sign Language Class at Sunnyside Library
Tuesdays at 5:30 pm: American Sign Language Class. This course is targeted at beginning and intermediate signers, but all levels are welcome. Registration required, cost is $100 for 10-week session. Email sspatron@swlpIibrarydistrict.org to register.
Sunnyside Library
Every week through Oct 27, 2026.
Tuesday: 05:30 PM - 06:30 PM
Tuesday: 05:30 PM - 06:30 PM
Sunnyside Library
75 County Road 218Durango, Colorado 81303
(970) 425-5610 ext. 2
sspatron@swlplibrarydistrict.org