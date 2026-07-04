Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

KSUT is an independent, non-profit organization governed by a Board of Directors and is not a tribally owned station or service.

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NPR News and Music Discovery for the Four Corners
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KSUT 106.3 FM in Montezuma County is currently off the air. Listeners report hearing another station on that frequency. We're working to restore service quickly.

33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show

33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show

33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show. Mountain, Town and surrounding area landscapes, Sports, Skiers, Football, Basketball, Baseball paintings, Musicians, Dancers, and assorted other subjects, painted in oil. Cards & Prints are available.

33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show
Free
04:00 PM - 07:00 PM on Fri, 31 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Paul Folwell Studio
970-759-4870
paulfolwell@charter.net
www.paulfolwell.com

Artist Group Info

Paul Folwell
paulfolwell@charter.net
www.paulfolwell.com
33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show
8199 County Road 203
Durango, Colorado 81301
970-759-4870
paulfolwell@charter.net
www.paulfolwell.com