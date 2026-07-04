33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show
33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show
33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show. Mountain, Town and surrounding area landscapes, Sports, Skiers, Football, Basketball, Baseball paintings, Musicians, Dancers, and assorted other subjects, painted in oil. Cards & Prints are available.
33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show
Free
04:00 PM - 07:00 PM on Fri, 31 Jul 2026
Event Supported By
Paul Folwell Studio
970-759-4870
paulfolwell@charter.net
Artist Group Info
Paul Folwell
paulfolwell@charter.net
33rd Last, Last, Annual Paul Folwell Studio Show
8199 County Road 203Durango, Colorado 81301
970-759-4870
paulfolwell@charter.net