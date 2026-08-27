The Delbert Anderson Quartet, Jazz Concert, Free
The Delbert Anderson Quartet, Jazz Concert, Free
Meet the Delbert Anderson Quartet
Delbert Anderson
Trumpet
Robert Muller
Piano
Khalill Brown
Drums
Evan Suiter
Bass
Brooks-Isham Performing Arts Center
FREE
07:00 PM - 08:30 PM on Tue, 22 Sep 2026
Event Supported By
Brooks-Isham Performing Arts Center
5054360534
overc@centralschools.org
Artist Group Info
Delbert Anderson Quartet
delbertmusic@icloud.com
Brooks-Isham Performing Arts Center
540 CR 6100Kirtland, New Mexico 87417
5055984560
overc@centralschools.org