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San Juan College Orchestra, Fall Semester Concert

San Juan College Orchestra, Fall Semester Concert

The San Juan College Orchestra's Fall Performance takes place at 7PM on Friday, November 20th at the Henderson Fine Arts Center.

under the direction of Molly Jensen.

Henderson Fine Arts Center, San Juan College
$8-$10
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 20 Nov 2026
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Event Supported By

San Juan College Henderson Fine Arts Center, Public Arts Events
505.566.3430
clairm@sanjuancollege.edu
Henderson Fine Arts Center, San Juan College
4601 College Blvd
Farmington, New Mexico 87402
https://sjcboxoffice.universitytickets.com