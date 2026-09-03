San Juan College Orchestra, Fall Semester Concert
San Juan College Orchestra, Fall Semester Concert
The San Juan College Orchestra's Fall Performance takes place at 7PM on Friday, November 20th at the Henderson Fine Arts Center.
under the direction of Molly Jensen.
Henderson Fine Arts Center, San Juan College
$8-$10
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 20 Nov 2026
Event Supported By
San Juan College Henderson Fine Arts Center, Public Arts Events
505.566.3430
clairm@sanjuancollege.edu
Henderson Fine Arts Center, San Juan College
4601 College BlvdFarmington, New Mexico 87402