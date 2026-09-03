San Juan College Concert Choir, Fall Semester Performance
San Juan College Concert Choir, Fall Semester Performance
The San Juan College Concert Choir's Fall Performance takes place at 2PM on Sunday, November 22nd at the Connie Gotsch Theatre in Farmington.
under the direction of Elaina Crenshaw.
Connie Gotsch Theatre
$8-$10
02:00 PM - 11:59 PM on Sun, 22 Nov 2026
Event Supported By
San Juan College Henderson Fine Arts Center, Public Arts Events
505.566.3430
clairm@sanjuancollege.edu
Connie Gotsch Theatre
4601 College Blvd.Farmington, New Mexico 87402
5055663462
clairm@sanjuancollege.edu