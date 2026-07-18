Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

KSUT is an independent, non-profit organization governed by a Board of Directors and is not a tribally owned station or service.

© 2026 KSUT Public Radio
NPR News and Music Discovery for the Four Corners
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Mushroom and Plant Hike

Mushroom and Plant Hike

San Juan Mountains Association will host a Mushroom & Plant hike at 5:30 on Wednesday, August 5th in La Plata Canyon. Registration is required for this free event at sjma.org.

local herbalist/biologist Marija Helt for a mushroom and plant walk in La Plata Canyon. We will meet along La Plata Canyon Road (CR 124) near Miners Cabin Campground.

La Plata Canyon Road
05:30 PM - 07:30 PM on Wed, 5 Aug 2026

Event Supported By

San Juan Mountains Association
970.247.4874
info@sjma.org
https://sjma.org/
La Plata Canyon Road