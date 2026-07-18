Mushroom and Plant Hike
Mushroom and Plant Hike
San Juan Mountains Association will host a Mushroom & Plant hike at 5:30 on Wednesday, August 5th in La Plata Canyon. Registration is required for this free event at sjma.org.
local herbalist/biologist Marija Helt for a mushroom and plant walk in La Plata Canyon. We will meet along La Plata Canyon Road (CR 124) near Miners Cabin Campground.
La Plata Canyon Road
05:30 PM - 07:30 PM on Wed, 5 Aug 2026
Event Supported By
San Juan Mountains Association
970.247.4874
info@sjma.org
La Plata Canyon Road