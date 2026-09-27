La Plata Quilters Guild Meeting and program
La Plata Quilters Guild Meeting and program
The La Plata Quilters guild will meet on Thursday, October 8th at 5:30PM at La Plata County Fairgrounds Extension building. The public is welcome.
The program will feature Barb Morgan talking about the magic of nine patch block variations.
La Plata County Fairgrounds
05:30 PM - 08:00 PM on Thu, 8 Oct 2026
Event Supported By
La Plata Quilters Guild
970-259-1079
Artist Group Info
Barb Morgan
HCRDGREER@GMAIL.COM
La Plata County Fairgrounds
2500 Main Ave.Durango, Colorado 81303