Friends of the Pine River Library Book Shed Sale
Friends of the Pine River Library Book Shed Sale
Come stop by the shed in the library parking lot our weekly popup book sale! There are many wonderful books to choose from!
Pine River Library
Every 17 weeks through Dec 22, 2026.
Tuesday: 01:00 PM - 03:00 PM
Tuesday: 01:00 PM - 03:00 PM
Event Supported By
Pine River Public Library
(970) 884-2222
Darcy@prlibrary.org
Pine River Library
395 Bayfield Center DriveBayfield, Colorado 81122
(970) 884-2222
joanna@prlibrary.org