Balloon Glow 2026!
Balloon Glow 2026!
San Juan College in Farmington will host a Balloon Glow in their Graduation Plaza, at 5:30 on Friday, September 25th.
The event will feature kids activities, food, live music, prizes and more.
Henderson Fine Arts Center, San Juan College
05:30 PM - 11:59 PM on Fri, 25 Sep 2026
Event Supported By
San Juan College Henderson Fine Arts Center, Public Arts Events
505.566.3430
clairm@sanjuancollege.edu
Henderson Fine Arts Center, San Juan College
4601 College BlvdFarmington, New Mexico 87402