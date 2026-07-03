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Balloon Glow 2026!

Balloon Glow 2026!

San Juan College in Farmington will host a Balloon Glow in their Graduation Plaza, at 5:30 on Friday, September 25th.
The event will feature kids activities, food, live music, prizes and more.

Henderson Fine Arts Center, San Juan College
05:30 PM - 11:59 PM on Fri, 25 Sep 2026
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Event Supported By

San Juan College Henderson Fine Arts Center, Public Arts Events
505.566.3430
clairm@sanjuancollege.edu
Henderson Fine Arts Center, San Juan College
4601 College Blvd
Farmington, New Mexico 87402
https://sjcboxoffice.universitytickets.com