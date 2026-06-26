Adult/Teen Summer Reading Wrap Party at Fort Lewis Mesa Library
Adult/Teen Summer Reading Wrap Party at Fort Lewis Mesa Library
Saturday, July 25, 2:00 pm: Adult & Teen Summer Reading Program Wrap Party at Fort Lewis Mesa Library. Compete with your neighbors and friends in a Colorado & USA Trivia Challenge. Snacks, prizes and fun!
Fort Lewis Mesa Library
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
Fort Lewis Mesa Library
11274 CO State Hwy 140Hesperus, Colorado 81326
(970) 425-5610 ext. 1
chris@swlplibrarydistrict.org