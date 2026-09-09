3rd Annual Hug a Horse Day!
3rd Annual Hug a Horse Day!
Four Corners Equine Rescue presents the 3rd annual "Hug a Horse" fundraiser from 9 until 1pm on Saturday, September 19th at their facility in Aztec. The event includes lunch. Details are at fourcornersequinerescue.org.
Meet the horses, learn from the experts, and join us for a delicious homemade lunch!
Four Corners Equine Rescue
09:00 AM - 01:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Four Corners Equine Rescue
22 Road 3334Aztec, New Mexico 87410
5053347220
fcernm@gmail.com