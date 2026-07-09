JonasSoul Music
JonasSoul Music
Improvisational piano in the styles of Keith Jarrett, Bruce Hornsby, Bill Payne ( Little Feat) and Chuck Leavell (Rolling Stones). Jonas will play originals off his piano CD's, CANYON WALLS and GEMINI
Jonas Grushkin
08:00 AM - 12:00 PM on Sat, 1 Aug 2026
Event Supported By
Durango Farmers Market
9708802503
dfmmanager@durangofarmersmarket.com
Artist Group Info
Jonas Grushkin
jonas@grushkin.com
Jonas Grushkin
15267 Hwy 550Durango, Colorado 81303
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