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JonasSoul Music

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Improvisational piano in the styles of Keith Jarrett, Bruce Hornsby, Bill Payne ( Little Feat) and Chuck Leavell (Rolling Stones). Jonas will play originals off his piano CD's, CANYON WALLS and GEMINI

Jonas Grushkin
08:00 AM - 12:00 PM on Sat, 1 Aug 2026

Event Supported By

Durango Farmers Market
9708802503
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Artist Group Info

Jonas Grushkin
jonas@grushkin.com
www.grushkin.com
Jonas Grushkin
15267 Hwy 550
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jonas@grushkin.com
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