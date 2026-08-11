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Banned Books Week Zine Contest

Banned Books Week Zine Contest

The Ignacio Community Library will host a Banned Books Week Zine Contest. Entries must be submitted by 5PM on Friday, October 2nd.
All entries will be displayed during Banned Books week, From October 4th through 10th.

More information is available at ignaciolibrary.org.

A competition where creators submit self-published small-circulation booklets (Zines) featuring original art, stories, or non-fiction.

Ignacio Community Library
09:00 AM - 05:00 PM on Fri, 2 Oct 2026

Event Supported By

Ignacio Community Library
(970) 563-9287
cmunns@ignaciolibrary.org

Artist Group Info

rschermacher@ignaciolibrary.org
Ignacio Community Library
Ignacio Community Library
470 Goddard Avenue
Ignacio, Colorado 81137