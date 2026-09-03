All ages Dolly Parton Karaoke Party at the DAC
All ages Dolly Parton Karaoke Party at the DAC
The Durango Arts Center presents an all ages Dolly Parton Group Karaoke at 7 pm on Friday, September 11th.
Costumes are encouraged. Details and tickets are at durangoarts.org.
The audience will be led in group singalongs to 10 of Parton’s hits. Soft drinks, beer, wine, cocktails and Dirt Road Martinis will be available for sale.
Durango Arts Center
$10
07:00 PM - 10:00 PM on Fri, 11 Sep 2026
Event Supported By
Durango Arts Center
(970) 259-2606
info@durangoarts.org
Artist Group Info
beth@durangoarts.org
Durango Arts Center
802 East Second AvenueDurango , Colorado 81301