Listener-supported KSUT delivers NPR News and Music Discovery for the Four Corners, on-air and online, from its studios on Southern Ute lands in Ignacio, Colorado.

KSUT is an independent, non-profit organization governed by a Board of Directors and is not a tribally owned station or service.

© 2026 KSUT Public Radio
NPR News and Music Discovery for the Four Corners
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

All ages Dolly Parton Karaoke Party at the DAC

All ages Dolly Parton Karaoke Party at the DAC

The Durango Arts Center presents an all ages Dolly Parton Group Karaoke at 7 pm on Friday, September 11th.
Costumes are encouraged. Details and tickets are at durangoarts.org.

The audience will be led in group singalongs to 10 of Parton’s hits. Soft drinks, beer, wine, cocktails and Dirt Road Martinis will be available for sale.

Durango Arts Center
$10
07:00 PM - 10:00 PM on Fri, 11 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Durango Arts Center
(970) 259-2606
info@durangoarts.org
http://www.durangoarts.org

Artist Group Info

beth@durangoarts.org
Durango Arts Center
802 East Second Avenue
Durango , Colorado 81301