La travesía de una mujer con Los Monólogos de Vagina

Esta historia fue traducida por Sara Illsley.

Los Monólogos de la Vagina, la obra episódica escrita en 1996 por Eve Ensler, ha tenido muchas vidas. La obra es una celebración de la autonomía de la mujer y de la anatomía femenina. Se ha representado en teatros de Nueva York y ha dado lugar a la celebración anual del Día de la V como parte de una campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Cada año, comunidades de todo Estados Unidos ofrecen funciones locales de la obra.

El mes pasado, en un escenario improvisado en un salón de clases de Fort Lewis, un grupo de mujeres latinas de Durango puso en escena una versión bilingüe.

Amigos, familiares y aliados llenaron los asientos, animaron y gritaron mientras se escenificaban los monólogos. Algunos de los monólogos son divertidísimos; otros destacan la resiliencia de las mujeres que sobreviven a traumas, abusos sexuales y al peso de la misoginia.

Yamileth López, quien sólo habla español, interpretó el monólogo de "Hair" (Pelos).

Para López, de 43 años, las líneas del monólogo no son sólo palabras en una página, sino un eco de sus propias experiencias de vida.

Yamileth López, criada en Nicaragua, dice que las discusiones sobre la anatomía femenina eran un tabú en su familia.

Un conjunto de artistas de Durango realizó la producción bilingüe.

"Nadie te hablaba sobre tu cuerpo", dijo López. "Mi madre ni siquiera me habló de mi periodo. En mi época, el pudor era algo normal. Los padres no decían nada. Cuando tenía 15, 16 años, tuve que aprender. Cuando me vino la regla, tuve que entender el proceso mientras cambiaba".

En el monólogo "Hair" (Pelos), una mujer expresa el amor que siente por su propio cuerpo, incluido el amor por su vello púbico. Pero el marido de la mujer no opina lo mismo: quiere que se lo rasure.

No puedes amar una vagina a menos que ames los pelos.

Mucha gente no ama los pelos. Mi primer y único marido

odiaba los pelos. Dijo que estaban desordenados y sucios.

Él me hizo rasurarme mi vagina.

Se veía hinchada y expuesta

Y como una niña pequeña.

Esto le excitaba.

A medida que el monólogo continúa, la narradora revela que su marido le es infiel, algo con lo que la propia López podría identificarse.

"Es algo que yo he vivido", dijo ella.

El conjunto interpretó los monólogos primero en español y luego en inglés.

Hace dieciséis años, López regresó de México a Durango y se enteró de que su marido había encontrado una amante mientras ella estaba fuera. Fue un periodo difícil de su vida que cambió su perspectiva sobre su matrimonio y sobre sí misma.

"Aprendí que tengo que amarme a mí misma antes de amar a otra persona", dijo. "Que tengo que hacer lo que a mí me gusta, no lo que a mi marido le gusta o le complace, no. Así es como yo cambié".

López y su marido se reconciliaron. Pero López tiene amigas que han sufrido relaciones aún más traumáticas.

"He tenido amigas que han sufrido abusos brutales. He tenido que limpiar las heridas de los abusos. He vivido eso en carne propia. Así que hay muchas partes de los monólogos con las cuales me identifico mucho", dijo López.

Los Monólogos de la Vagina permiten a algunas mujeres compartir experiencias que a menudo no se dicen, y nombrarlas. Estas experiencias comunes (tanto de las intérpretes como del público) le dan a la obra parte de su poder y catarsis para el público. Pero la obra también tiene poesía, la capacidad de despertar el amor propio a través de la belleza lírica.

Un conjunto de artistas de Durango realizó la producción bilingüe.

Yamileth López tiene una frase favorita de su monólogo:

Me di cuenta de que hay una razón para que los pelos estén ahí–son la hoja alrededor de la flor, el pasto alrededor de la casa. Tienes que amar a los pelos para poder amar a la vagina.